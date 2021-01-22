رومان رينز يكشف سر تحوله إلى دور الشرير

أشار البطل العالمي الحالي لاتحاد WWE رومان رينز، إلى علاقته مع مدير أعماله الحالي بول هيمان، وعن تحوله إلى الدور الشرير الفترات الماضية في عروض سماكداون، بالإضافة إلي دوره العدائي أمام ابن عمه جاي أوسو في عرض “كلاش أوف تشامبيوز” قرابه الـ3 أشهر الماضية.





وأكد رينز خلال حديثه عن أغنيته الجديدة مؤكدًا أن على المرء أن يتقدم إلى الأمام، كما أشاد بموسيقته “القديمة” والتي تُعد آرث فريق ذا شيلد الكبير.







