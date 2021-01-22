بيراميدز يستعد للأهلي بدون راحة





قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، الإعداد مباشرة وبدون راحة لمباراة الأهلي في الدوري الممتاز عقب مواجهة سموحة.





وتعادل بيراميدز مع سموحة بملعب استاد الإسكندرية الرياضي في الجولة التاسعة للدوري الممتاز بهدف لكل منهما.





ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل.



