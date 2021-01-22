جوجل إغلاق مشروع تزويد العالم بالإنترنت عبر المناطيد

كشفت شركة ألفابت، والتي تعتبر " جوجل الأم" عن إغلاقها لمشروع Loon الذي كان يستهدف تزويد العالم بالإنترنت لاسلكيًا من خلال المناطيد.





وذلك بعد نحو 8 سنوات من العمل في المشروع الذي انطلق في يونيو 2013 بالتحديد.





بدأ مشروع Loon عند إطلاقه في 2013 تحت مظلة جوجل حينها، لكن بعد ذلك أصبح مشروعًا منفصلًا تحت مظلة ألفابت بعد إنشاءها عام 2015، وكان الهدف الدائم للمشروع توفير إنترنت قليل التكلفة لجميع أنحاء العالم، لكن على ما يبدو أن ذلك لم ينجح بالشكل المطلوب لتقرر الشركة إيقاف العمل على المشروع بعد هذه المدة.





وقال أليستير ويستغاريث، المدير التنفيذي لمشروع Loon، إن قرار الشركة جاء بسبب عدم القدرة حتى الآن على توفير الإنترنت بأسعار في المتناول، كون تكاليف المشروع عالية وتزويد الإنترنت للمستخدمين بهذه الطريقة يحتاج تكلفة أكبر من التي كان مفترض طرحها.



