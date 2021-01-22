الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين بالأقصر وكفر الشيخ

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة سلمان محمد أحمد سليمان – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر، وأحمد محمد جمال الدين هزاع – إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدهما، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الأقصر، ومديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتنسيق مع نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، سفر خمس من الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف المصرية، ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين الأئمة والواعظات المصريين وزملائهم من الأئمة والواعظات السودانيين ليجوبوا معًا عددًا من الولايات السودانية، وذلك في الفترة من 31 يناير 2021م حتى 11 فبراير 2021.

وتهدف القافلة، للتركيز على نشر سماحة الإسلام والقيم الأخلاقية والإيمان بالتنوع والتعددية وقبول الآخر وترسيخ أسس المواطنة المتكاملة والتعايش السلمي بين الناس جميعًا.

يأتي ذلك في إطار الأنشطة المشتركة والمتعددة بين وزارتي الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، والتي كان من آخرها زيارة وزير الأوقاف المصري للمشاركة في مؤتمر التجديد بين الأصل والعصر الذي عُقد بالخرطوم، وزيارة وزير الأوقاف السودان على رأس وفدٍ كبيرٍ يضم قيادات الوزارة ونخبة من الأئمة للقاهرة، وكذلك عقد دورة تدريبية مشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 21122020م حتى 26122020م.

والواعظات المشاركات في هذه القافلة هن:
1- الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم.
2- الواعظة مرفت عزت محمد عثمان.
3- الواعظة دينا محمد حسن جدامي.
4- الواعظة عبير أنور محمد خيري.
5- الواعظة جيهان ياسين يوسف محمود.

أخبار تهمك

فوز بورتو والداخلية والترسانة وخسارة النصر بالجولة العاشرة

منذ أقل من ساعة

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 28 دقيقة

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ 35 دقيقة

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق

منذ ساعة و نصف

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ ساعة

التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

04:56 م

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

05:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»