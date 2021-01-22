ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة هذا الأسبوع وخبير يوضح الأسباب

حققت مؤشرات البورصة المصرية أداء جيد هذا الأسبوع، ليربح رأسمالها السوقي نحو 15.5 مليار جنيه مغلقا عند مستويات 693.3 مليار جنيه.

وبهذا تواصل البورصة ارتفاعاتها للأسبوع الثالث على التوالي خلال تعاملات 2021، حيث صعد مؤشرها الرئيسي في تعاملات هذا الأسبوع" egx30" بنسبة 2.3% 1.76 % ليصل إلى مستويات 11654.58 نقطة، وارتفع المؤشر " egx70" بنسبة 2.54 نقطة مغلقا عند مستويات 2311.89 نقطة، وطالت المكاسب المؤشر الأوسع نطاقا"egx100 " بنسبة 2.02 % وصلا إلى مستويات 14167.3 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 18.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.139 مليار ورقة منفذة على 262 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.091 مليار ورقة منفذة على 259 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.





وقال وائل عنبة خبير أسواق المال، إن هناك ثلاث أسباب دفعت السوق المصري لتحقيق مكاسب هذا الأسبوع أولها تكوين مراكز شرائية جديدة للعرب والأجانب مع بداية تداولات العام، ثانيا قرار المركزي بتأجيل البنوك توزيع أرباحها، ثالثا تقرير صندوق النقد الدولى حول قيام البنك المركزي باستثمار 500 مليون جنيه في البورصة طمئن المتعاملون أن المؤسسات المصرية تراقب السوق المصري وسوف يتدخل مباشرة لمنع حدوث عمليات هبوط عنيفة