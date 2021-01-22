المعارضة التركية تتحدى أردوغان وتوجه رسالة نارية له: "لن يُخيفنا"

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
 اتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء الاعتداءات الأخيرة ضد بعض رموزها.

 

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بين زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو، لإدانة الاعتداءات الوحشية ضد النائب عن "المستقبل" سلجوق أوزداغ، وصحافيين اثنين من صحيفة يني تشاغ المعارضة، وفق موقع "تركيا الآن".

 

وأكد زعيما المعارضة أن الهجمات كانت مدبرة، متهمين حكومة أردوغان بالوقوف وراءها معتبرين  "أنهم يفعلون أي شيء حتى لا يخسروا السلطة".

 

وقال كليتشدار أوغلو: "أنا شخص يعرف السبعينيات جيداً، لم يكن هناك أمن على الحياة والممتلكات، قد تقع البلاد في نفس الفوضى مرة أخرى، نريد أن نعيش معاً في سلام، من اعتدى على نائب رئيس حزب سياسي بالبنادق والعصي، إرهابي، ولا يجب التعامل معه باعتباره مجرماً عادياً، على الحكومة ضمان سلامة أرواح وممتلكات كل المواطنين".

 

ومن جهة، أوضح داود أوغلو، أن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي يهدد المعارضة قائلاً: "لن يتمكنوا من إرهابنا، ولن يقدروا على إخافتنا، الذين يفرقون الناس، الهجوم على أوزداغ، ليس هجوماً شخصياً أو هجوماً على حزب المستقبل وحده، إنه هجوم على كل السياسيين في تركيا"

أخبار تهمك

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ ساعة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق

منذ ساعة و نصف

فوز بورتو والداخلية والترسانة وخسارة النصر بالجولة العاشرة

منذ أقل من ساعة

صدمة قوية تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ ساعة و 9 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ نصف ساعة

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

04:56 م

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

05:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»