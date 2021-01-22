جامعة الفيوم تنعي وفاة الكاتب الصحفي مصطفى منسي

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
ريهام على
ببالغ الحزن والأسى نعي الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والأستاذة هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأسرة جامعة الفيوم، وفاة الكاتب الصحفي مصطفى منسي، مدير تحرير جريدة الحقيقة وعضو نقابة الصحفيين ومسؤول اللجنة النقابية بمحافظة الفيوم. 

سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة نعي جامعة الفيوم الصحفي

أخبار تهمك

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ ساعة

التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة قوية تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ ساعة و 7 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ نصف ساعة

فوز بورتو والداخلية والترسانة وخسارة النصر بالجولة العاشرة

منذ أقل من ساعة

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"الفجر" تعزي الرائد عز محمود في وفاة والده

"الفجر" تنعى عم الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار

مصطفى ثابت ينعى والدة المهندس وليد جابر

رئيس جامعة الفيوم ينعي وفاة الدكتور "محمد شبل الكومي" رئيس جامعة مصر الدولية

رئيس جامعة الفيوم ينعي الدكتور محمود نعمة الله رئيس جامعة القاهرة الجديدة

محافظ الفيوم يُنعي الكاتب الصحفي مصطفى منسي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

04:56 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»