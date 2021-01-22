جامعة الفيوم تنعي وفاة الكاتب الصحفي مصطفى منسي





سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



ببالغ الحزن والأسى نعي الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والأستاذة هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأسرة جامعة الفيوم، وفاة الكاتب الصحفي مصطفى منسي، مدير تحرير جريدة الحقيقة وعضو نقابة الصحفيين ومسؤول اللجنة النقابية بمحافظة الفيوم.