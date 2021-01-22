باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
استقر البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، على إعادة مصطفى محمد لقيادة هجوم الفريق، خلال مواجهة أسوان القادمة. 

يذكر أن  باتشيكو قد استبعد مصطفى محمد من مباريات فريقه بسبب انشغاله بمفاوضات سانت إيتيان الفرنسي، والتي توقفت مؤخرًا بسبب خلافات بين إدارة الناديين. 

وظهرت نية المدير الفني البرتغالي، في إعادة مصطفى محمد لتشكيل فريقه الأساسي، بعدما شارك كبديل في مواجهة الجونة الماضية. 

ويواجه الزمالك، نظيره أسوان في الخامسة مساء الغد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

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مصطفي محمد باتشيكو الزمالك

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