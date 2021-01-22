مشاجرة في المنصورة والنتيجة إصابة 7 أشخاص

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أصيب 7 أشخاص في مشاجرة لخلاغ علي تركيب شبكة تقوية اعلي برج بمدينة المنصورة.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بمنطقة " عزبة الصليح " دائرة القسم.

بإنتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من

طرف أول محمد أ م ع" "مکانیکی" ومصابا بجرح قطعي بالقدم اليمنی وشقيقة "محمود أ م ع" ۳۲ سنة میکانیکی مصابا بجرح قطعي بكف اليد اليسرى، ويقيمان بذات العنوان



والطرف الثاني " محمد ع م إ" ۳۰ سنة مهندس تركيب شبكات " فودافون " ومقيم دائرة مركز أبو كبير - الشرقية، "محمد ط ن ط " ۳۱ سنة ومقيم دائرة مركز سمنود - الغربية، " عمر أ م ا" ۲۱ سنة، ومقيم دائرة مركز كوم حمادة - البحيرة، وخالد م ا م " ۲٤ سنة، ومقيم دائرة مركز الزقازيق الشرقية، "محمد أ ح ا " ۲۹، ومقيم منطقة " عزبة الشال " دائرة القسم مصابة بجرح قطعي باليد اليسرى فنيين ترکيب شبكات



وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة، عقب إنتهاء الطرف الثاني من تركيب شبكة تقوية المحمول أعلى سطح برج " الصفا " الكائن بذات بالمنطقة ملك المدعو "عبدالمجيد م ع"، وإعتراض الطرف الأول وبعض أهالي المنطقة على ذلك، وحدثت مشادة كلامية بينهم وتطورت إلى مشاجرة، مما أدى إلى إصابة الأول والثاني والسابع.



نتج عن ذلك سقوط عرق خشبي من أعلى سطح برج الصفا القاء الرابع على " كابل كهرباء، مما أدى إلى إنقطاعهم

وإنقطاع الكهرباء عن البرج المشار إليه، جارى الإصلاح.

بسؤال طرفي المشاجرة أيدوا مضمون الفحص وتبادلو الإتهام فيما بينهم بتعدى كلا منهم على الأخر.



تم إخطار حي شرق المنصورة لإجراء المعاينة اللازمة وبيان عما إذا كان قد صدر ثمة تراخيص بتركيب تلك الشبكة من عدمه، تم إخطار هندسة كهرباء شرق لإجراء المعاينة اللازمة وإتخاذ اللازم



يشار إلى أنه سبق وان تم حرير المحضر رقم ۲۰۲۱۳۰۹ إداري القسم بتاريخ 17 الجاري بشان حضور بعض اهالی ذات المنطقة، وتضررهم من مالك العقار المشار إليه لقيامه بتركيب شبكة تقوية أعلى سطح العقار " تم الإخطار ".

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۷۸۷ جنح قسم ثان المنصورة، وجاري العرض على النابة العامة.

الحالة الأمنية هادئة