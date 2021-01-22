مؤشرات البورصة الأمريكية تهبط بعد ارتفاعات قوية

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة على انخفاض بعد بلوغها مرتفعات غير مسبوقة، إذ هوى سهما عملاقا التكنولوجيا إنتل وآي.بي.إم القياديين بعد إعلان نتائجهما الفصلية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 34.4 نقطة، بما يعادل 0.11 بالمئة، إلى 31141.56 نقطة، وفتح المؤشر ستاندر آند بورز منخفضا 8.8 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 3844.24 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 56.1 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 13474.805 نقطة.