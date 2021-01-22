الموت يفجع الفنانة منى هلا

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أفجع الموت اليوم الفنانة منى هلا، حيث أعلنت عن وفاة خالتها ألفة عبد السميع الطحلاوي.

وكتبت "هلا" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "توفيت الى رحمة الله خالتى الغالية ألفه عبد السميع الطحلاوى.. مفيش عزا طبعا بسبب الظروف والكورونا برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وتشارك منى هلا حاليا في فيلم "ليل خارجي" والذي من المقرر عرضه على منصة "نتفليس" وهو بطولة كريم قاسم ويشاركة البطولة منى هلا وشريف الدسوقي وإخراج أحمد عبد الله السيد.
الموت يفجع الفنانة منى هلا
الموت يفجع الفنانة منى هلا

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