وزارة الصناعة السعودية تقرر تحديث اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، إن تحديث اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني سيحقق الدخل العادل من الموارد المعدنية الناضبة، للإسهام في تطوير القطاع والمحافظة على الموارد للأجيال المقبلة.

وأضافت الوزارة أنه تم النظر في 1000 ملاحظة وصلت من المستثمرين والمهتمين أخذ عديد منها في الحسبان عند إعداد وتجهيز النسخة النهائية.

وبينت أن تفعيل النظام واللائحة ودخولهما حيز التنفيذ يعد بمنزلة انطلاقة جديدة وقوية لقطاع التعدين ومشاريعه التنموية والصناعية في المملكة.

وأوضحت أنه تم مقارنة النظام المالي الحالي في اللائحة بعدد من المقترحات التي انطوت عليها بعض الدراسات، كالمقترح الذي اشتملت عليه الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية، مشيرة إلى أنه من خلال هذه المقارنات برز أن المملكة من أقل دول العالم في رسوم المقابل المالي المتعلقة برخص التعدين، وأن هناك فرصة لإعادة هيكلة النظام المالي، كجزء من إعادة هيكلة القطاع، بما يسهم في تنميته واستدامته.

وأشارت إلى أن من الآثار المتوقعة من تفعيل نظام الاستثمار التعديني، زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين من خلال شفافية الأنظمة وتسريع الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين وتطوير سلاسل القيمة للثروات المعدنية من خلال الاستفادة من أحكام نظام الاستثمار التعديني لتعزيز تطوير سلسلة القيمة المتكاملة للخامات المعدنية.