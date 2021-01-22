فوز بورتو والداخلية والترسانة وخسارة النصر بالجولة العاشرة



وفاز فريق بورتو على فريق النجوم بهدف نظيف سجله حسين البدري في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.



وفاز فريق القناة على فريق كوكاكولا بهدفين نظيفين سجلها على حسين من ركلة جزاء في الشوط الثاني ومحمد موسى.



وتعادل فريق طنطا مع فريق زد إف سي بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 22 نقطة

2- الداخلية 17 نقطة

3- منتخب السويس 17 نقطة

4- الترسانة 16 نقطة

5- زد إف سي 14 نقطة

6- كوكاكولا 13 نقطة

7- القناة 13 نقطة

8- بتروجت 12 نقطة

9- المريخ 12 نقطة

10- سرس الليان 12 نقطة

11-السكة11 نقطة

12- الزرقا 11 نقطة

13- النصر 9 نقاط

14- النجوم 8 نقاط

15- جمهورية شبين 7 نقاط

16- طنطا 7 نقاط

أسفرت نتائج الجولة العاشرة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة للقسم الثاني عن فوز فريق السكة الحديد على فريق النصر بهدفين مقابل هدف.انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم السكة بهدف اسلام صلاح سولاى في الدقيقة 17 وتعادل أحمد حسين للنصر في الدقيقة 23.وإدرك حازم شعيب الهدف الثاني للسكة الحديد من ركلة جزاء في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.و فاز فريق الداخلية على فريق منتخب السويس بهدفين نظيفين سجلها أحمد العندليب في الدقيقة 38 من الشوط الأول.واضاف مصطفى إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.فاز فريق الترسانة على فريق سرس الليان بهدفين نظيفين في الشوط الثاني سجلها احمد العش وايهاب فؤاد من ركلتى جزاء في الدقيقتين 30 و38 الشوط الثاني.