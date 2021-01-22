مجلس الذهب العالمي يتوقع انتعاش طلب الصين على المعدن الأصفر

توقع مجلس الذهب العالمي انتعاش الطلب الصيني على الذهب في 2021 وسط تقديرات باستمرار تعافي الاقتصاد.



وقال المجلس في تقرير على موقعه الرسمي الجمعة، إن احتياطات الذهب لدى بنك الشعب الصيني استقرت عند 1948 طناً في نهاية ديسمبر وهو ما يمثل 3.5% من إجمالي الاحتياطات لديه، مشيرًا إلى أن مستوى احتياطي الذهب لدى الصين لم يتغير منذ سبتمبر 2019.



فيما أشار إلى أن إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب في الصين سجلت 3.5 طن في ديسمبر، نتيجة قوة أداء سوق الأسهم وعملة اليوان مما أدى إلى ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.



ووصل إجمالي حيازة صناديق المؤشرات الصينية المتداولة في الذهب إلى مستوى 60.9 طن بنهاية 2020، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 16.1 طن أو 38% على أساس سنوي.