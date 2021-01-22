حلا شيحة توجه رسالة لمحمد الصغير عقب تدهور حالته بسبب كورونا

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دعت الفنانة حلا شيحة، لخبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغيرن وذلك عقب إصابته بكورونا.



وكتبت "شيحة" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب مشاركتها صورة له عبر خاصية "الستوري"، قائله: "اللهم في هذة الساعة المستجابة لها أن تشفي عبدك محمد الصغير يا رب اشفي محمد الصغير ولاتنسوه من صالح الدعاء يوم الجمعة".



يذكر أن حالة خبير التجميل محمد الصغير، والد زوجة الغنان أحمد السقا قد تدهورت وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا ودعت له ابنته مها الصغير كما طلب أحمد السقا الجمهور للدهاء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.