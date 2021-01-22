أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

أشدت حدة الصراعات داخل قلعة ريال مدريد الإسباني، وفقد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق جزءًا من ثقة لاعبيه داخل غرفة ملابس الفريق الملكي.









وقال البرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إن وضع زيدان في ريال مدريد غير قابل للمس، حيث سينهي المدرب الفرنسي الموسم على مقعد المدير الفني إذا أراد ذلك، مشيرا إلى أن زيدان قضى 40 ثانية فقط يتحدث مع اللاعبين في غرفة الملابس بعد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا، موضحا أن هناك بعض اللاعبين في ريال مدريد، باتوا لا يعتقدون في قدرات زيدان كمدير فني.





وأشارت تقارير إسبانية ، أمس الخميس، إلى إن زيدان لا يزال يحظى بثقة اللاعبين الكبار في غرفة ملابس ريال مدريد، وهم: سيرجيو راموس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما ورافائيل فاران وكاسيميرو وتوني كروس.





وخسر زيدان لقب السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو في نصف النهائي، بالإضافة إلى توديع كأس ملك إسبانيا من دور الـ32 أمام أحد فرق دوري الدرجة الثالثة.



