"سلسلة من الألماظ الحر".. تعرف على هدية أحمد أبو هشيمة لزوجته في عيد ميلاها

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:53 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مي مرسي
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة من الهدية التي تلقتها من زوجها أحمد أبو هشيمة في عيد ميلادها الـ33 وذلك عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتلقت الفنانة ياسمين صبري هدية عبارة عن سلسلة من الألماظ الحر ووضح عليها أنها باهظة الثمن.

واحتفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعيد ميلاد زوجته ياسمين صبري، الـ33 وذلك من خلال إقامته حفل لها في منزلها وارتدت "صبري" فستان أحمر لهذه المناسبة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر وأشرف زكي وآيتن عامر.
"سلسلة من الألماظ الحر".. تعرف على هدية أحمد أبو هشيمة لزوجته في عيد ميلاها
"سلسلة من الألماظ الحر".. تعرف على هدية أحمد أبو هشيمة لزوجته في عيد ميلاها

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