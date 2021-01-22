عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:50 م
الذهب في مصر
الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي

حققت أسعار الذهب في السوق المحلي بمصر اليوم الجمعة، خسائر قوية بعد سلسلة من المكاسب  استمرت خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

 


وخسر  سعر جرام الذهب في السوق المحلية اليوم الجمعة 22-1-2021  نحو 10 جنيهات؛ جاء هذا  مع هبوط سعر أوقية الذهب العالمية بقيمة 22 دولار.

أسعار الذهب بعد خسائر حادة:


وسجل سعر جرام الذهب في مصر بعد هذه الخسائر نحو 807  عيار 21 تراجع، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 694.7 جنيه، وعيار 24 إلى 922.3 جنيه.


سعر الجنيه الذهب :

و سجل الجنيه الذهب اليوم نحو 6456 جنيه خاسرا نحو 80  جنيه.


أسعار الذهب ارتفعت 23 جنيه:


وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعات بقيمة 23  جنيه للجرام الواحد خلال تعاملات الأسبوع الجاري حتي أمس الخميس.

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