ارتفاع معدلات التضخم في المغرب 0.7% خلال 2020
الجمعة 22/يناير/2021 - 04:14 م
وكالات
قالت مندوبية التخطيط في المغرب يوم الجمعة إن المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 0.7 % في 2020، مقارنة مع معدل تضخم عند 0.2 %في 2019.
وقالت المندوبية إن أسعار الأغذية ارتفعت 0.9 % ، وإن أسعار السلع غير الغذائية زادت 0.5 %.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، 0.5 بالمئة في 2020.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول
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