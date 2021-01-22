ارتفاع معدلات التضخم في المغرب 0.7% خلال 2020

قالت مندوبية التخطيط في المغرب يوم الجمعة إن المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 0.7 % في 2020، مقارنة مع معدل تضخم عند 0.2 %في 2019.

وقالت المندوبية إن أسعار الأغذية ارتفعت 0.9 % ، وإن أسعار السلع غير الغذائية زادت 0.5 %.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، 0.5 بالمئة في 2020.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول