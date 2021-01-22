يعاني لاعب الوسط الأوروغوياني فيدي فالفيردي من إصابة في العضلة المقربة الطويلة بالساق اليمنى، حسبما أظهر فحص بالرنين المغناطيسي خضع له اللاعب صباح اليوم الجمعة، في المدينة الرياضية للفريق "الملكي".



وانهالت الأنباء السيئة على النادي الأبيض هذا الصباح، الذي شهد إعلان إصابة مدرب الريال زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد وكذلك إصابة فالفيردي، الذي عاد للعب أساسياً أمام ألكويانو في مباراة كأس ملك إسبانيا.



وبعدما أجرى تدريبات للتعافي الخميس، وترك وقتاً كافياً يمر كي يظهر الرنين المغناطيسي مدى الإصابة، أظهر الفحص الذي خضع له اللاعب الأوروغوياني صباح الجمعة، أنه يعاني من تمزق عضلي.



وأوضح الجهاز الطبي للنادي أن الإصابة في العضلة المقربة الطويلة بالساق اليمنى، ولم يحدد الوقت الذي يحتاجه اللاعب للتعافي، مقتصراً على الإشارة على أن الأمر مرهون بتطور حالته.