طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نتيجة المسحة الاحترازية التي خضع لها بدر بانون مدافع ‏الفريق أمس، بعد شعوره بأعراض البرد.

 وكانت النتيجة سلبية، ‏وسيتم تقييم حالته قبل مران الفريق يوم الأحد المقبل لتحديد فرص مشاركته بناء على تعافيه ‏من نزلة البرد التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن لقاء المقاولون العرب أمس، مؤكدا أن حالة اللاعب مطمئنة بشكل عام.‏

وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية  أن أكرم توفيق أجرى مسحة طبية إضافية وجاءت النتيجة سلبية.‏

وقام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بإقامة مران استشفائي اختياري اليوم للاعبين، فيما ‏يحصل الفريق على راحة غدا، ويؤدي مرانه يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة بيراميدز ‏المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز، وأصبح اللاعبان جاهزان للمشاركة أمام بيراميدز.

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