طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق
الجمعة 22/يناير/2021 - 04:30 م
الفجر الرياضي
كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نتيجة المسحة الاحترازية التي خضع لها بدر بانون مدافع الفريق أمس، بعد شعوره بأعراض البرد.
وكانت النتيجة سلبية، وسيتم تقييم حالته قبل مران الفريق يوم الأحد المقبل لتحديد فرص مشاركته بناء على تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن لقاء المقاولون العرب أمس، مؤكدا أن حالة اللاعب مطمئنة بشكل عام.
وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية أن أكرم توفيق أجرى مسحة طبية إضافية وجاءت النتيجة سلبية.
وقام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بإقامة مران استشفائي اختياري اليوم للاعبين، فيما يحصل الفريق على راحة غدا، ويؤدي مرانه يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز، وأصبح اللاعبان جاهزان للمشاركة أمام بيراميدز.