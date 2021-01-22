مدرب أستون فيلا يكشف موعد عودة تريزيجيه للمباريات

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا، أن حالة البدنية لمحمود حسن تريزيجيه، نجم الفيلانز، تحسنت بشكل كبير  قبل مباراة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وتعرض تريزيجيه  لإصابة في الرأس قبل عدة أسابيع، ثم تعرض لمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يصاب بفيروس كورونا ويبتعد عن المشاركة في مباريات فريقه.

وأعلن الموقع الرسمي لأستون فيلا تصريحات دين سميث بشأن إصابة  تريزيجيه قائلًا:" تريزيجيه سيعود مجددًا للفريق، لقد تعافى بشكل جيد".

ويقع أستون فيلا في المركز الـ11 بالبريميرليج برصيد 26 نقطة وإن كان يتبقى له 3 مباريات مؤجلة كفيلة بتقدمه في جدول ترتيب المسابقة للمراكز الأولى بجدول المسابقة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

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