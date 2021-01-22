مدرب أستون فيلا يكشف موعد عودة تريزيجيه للمباريات

أكد دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا، أن حالة البدنية لمحمود حسن تريزيجيه، نجم الفيلانز، تحسنت بشكل كبير قبل مباراة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي.





وتعرض تريزيجيه لإصابة في الرأس قبل عدة أسابيع، ثم تعرض لمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يصاب بفيروس كورونا ويبتعد عن المشاركة في مباريات فريقه.





وأعلن الموقع الرسمي لأستون فيلا تصريحات دين سميث بشأن إصابة تريزيجيه قائلًا:" تريزيجيه سيعود مجددًا للفريق، لقد تعافى بشكل جيد".



