المطران عطا الله حنا يدين العمليات الإرهابية التي استهدفت العراق







تابع: واننا اذ نحيي ارواح الشهداء الذين قضوا في التفجيرين الارهابيين الاثميين فإننا نتمنى الشفاء العاجل للجرحى مؤكدين بأن وحدة العراق هي اساس قوته وان العراقيين جميعا مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى بتمكين وحدتهم والاستمرار في خوض معركة دحر الارهاب والاحتلال عن ارض الرافدين والتصدي لكل محاولات مشاريع التقسيم والتفتيت والانفصال وان التفجيرات الارهابية التي ضربت العراق انما تحمل تواقيع رعاة الارهاب وداعميه والرد على هذه التفجيرات يجب ان يكون من خلال الاصرار على طرد الاحتلال ودحر الارهاب.

مضيفا: من القدس نبعث برسالة التضامن والمحبة الاخوية الى اهلنا واشقاءنا في العراق قائلين لهم بأن ألمكم هو المنا وجرحكم هو جرحنا ومن يتآمرون على العراق هم ذاتهم المتآمرون على فلسطين وعلى الامة العربية كلها.

عبر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم عن ادانته واستنكاره وشجبه للعملية الارهابية التي ضربت مجددا في قلب العاصمة العراقية بغداد عبر استهداف احد الاسواق الشعبية بتفجير ارهابي مزدوج اودى بحياة 30 شهيدا مدنيا واكثر من 100 جريح من الابرياء العُزل وقال:اننا اذ نشجب بشدة هذه التفجيرات الارهابية الجبانة والتي استهدفت المدنيين في العاصمة العراقية بغداد فإننا نرى فيها تصعيدا ارهابيا خطيرا تغذيه وترعاه جهات خارجية متآمرة ضد عراقنا الحبيب وأن عملا ارهابيا بهذا الحجم يثبت ان هنالك تنسيقا كاملا بين المنظومة الداعشية الهمجية من جهة واعداء العراق المتآمرين عليه من جهة اخرى.