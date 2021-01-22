مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر يرسل برقية تعازي في وفاة المطران يوحنا حداد

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أرسل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر برقية تعزية إلى صاحب الغبطة يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك في وفاة سيادة المطران يوحنا حداد، متروبوليت صور وتوابعها سابقًا والنائب البطريركي بلبنان سابقًا، والذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة اليوم الجمعة الموافق، الثاني والعشرين من يناير الجاري.



وجاء بنص البيان:



استقبلنا خبر وفاة سيادة المطران يوحنا حداد، متروبوليت صور وتوابعها سابقًا والنائب البطريركي بلبنان سابقًا بمشاعر مليئة بالحزن والرجاء في القيامة والحياة الأبدية. لذا باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبالأصالة عن نفسي نشاطركم هذه اللحظات، ونطلب من الرب القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي.