نجم الأهلي يطلب المشاركة في المباريات

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
أبدى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبته في المشاركة في مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.


وطلب اللاعب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الحصول على فرصة المشاركة في المونديال القادم رغم عدم مشاركته بصفة أساسية خلال الفترة الماضية.


ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير القادم في أولى مباريات مونديال الأندية في ربع نهائي البطولة.


وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في تاسع جولات الدورى العام.

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