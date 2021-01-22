بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيانا لها، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد بوجود مرتفع جوي علي سطح الأرض يتزامن معه مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس معتدل علي معظم أنحاء البلاد، فيما يكون دافئ علي جنوب سيناء.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديدة البرودة علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون بارد علي جنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد فيما تكون الرياح معتدلة علي كافة أنحاء المحافظات.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدله وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة.