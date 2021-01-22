محافظ القليوبية: رفع 900 طن قمامة من أمام ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، حي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة والتي جرت على مدار الثلاثة أيام الماضية، حيث جرى رفع أكثر من 900 طن من القمامة المتواجدة عند ترعة الاسماعيلية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات الموجودة بحي شرق شبرا الخيمة.



ووجه المحافظ بسرعة رفعها، مؤكدًا على استمرار أعمال النظافة بكل أرجاء المحافظة حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وللحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة، بالإضافة إلى الزراعة والتجميل مع وضع صناديق للقمامة بالمنطقه لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين من أهالي المنطقة.



وعلى هامش الجولة تفقد موقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة، حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء قد حررت عدد 9119 محضر مخالفة، وذلك منذ تطبيق القرار في 3 يناير الجاري.