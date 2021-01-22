الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة اخترقت الحدود من جهة لبنان

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إن قواتنا أسقطت مسيرة اخترقت الحدود السيادية من جهة لبنان قبل قليل، بعد أن تم رصدها وتعقبها طيلة الحادث.

 

وفي سياق متصل، قام مستوطنون الليلة، بإرغام عائلة فلسطينية تحت تهديد السلاح على الخروج من منزلها في خربة توامين شرق قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل.

 

والمنزل عبارة عن كهف يسكنه المواطن بركات مرّ وأفراد أسرته البالغ عددهم نحو 7 أفراد.

 

وذكر فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، ان عشرات المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال، هاجموا كهف المواطن بركات مرّ، وقاموا بطرده منه تحت تهديد السلاح، ولا زالوا داخل الكهف بحماية من جنود الاحتلال.

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قرية سوسيا الجيش الاسرائيلي اسرائيل

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