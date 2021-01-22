مهرجان "الوالو" لريشا كوستا يحصد أكثر من مليون مشاهدة

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرح ريشا كوستا مهرجان "الو الو صعب اديكي الامان بعد الكوافير " وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

وحقق المهرجان نسب مشاهدة عالية حيث وصل 1,781,161 مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها.

مهرجان "حياتي معاكي بتبقي جميلة " غناء ريشا كوستا كلمات سمارة ناو وتوزيع بيدو ياسر.

ومن كلمات تلك الأغنية :" الو الو الو انا ارن الرنه مقفش استنا مش قله انا اسمي له شنه ورنه لو كنت هتمشي غيرك يتمني الكاررررررت هيخلص فاضل ثانيه روح قلبي حبيبي اللي تاعبني كل مقرب منه يسبني ع طول بيحاول يبعدني افعاله غريبه بترفنزني الو الو الو فين الطيبه فين الحنيه ف الاول كنتي رومانسيه دلوقتي مبتحسيش بيا ع طول عاملالي الخاصيه الو الو الو مش هرن عليكي تاني بلا حب ولف وقله قيمه كسرتني يعم وهي سليمه تلعبي ع مين لا يحلوه قديمه انا شفت الفيلم ده جوه السيما الحب بهدله خلاني قندله مبقتش جنتله خليكوا سنجله بهدلي صحتي شنكلني شنكله ولا حول ليا ولا ولا ولا الو الو الو انا مبتلطعلكيش يست هانم وصحيت من احلا نومه وانا كنت نايم ومن زمان ف بحر حبك انا عايم مثلتي الدور عليا كويس بس هايل ماي ورلد انتي ياماي هارت وهحبك بس عندي شرط مفيش انستا وفيس مفيش كمان بيبي ليس ولا سهره ف نيتات ولا اعده ف كافيهات مفيش نسيت شنطتي ولا رايحه لصحبتي مش هرن عليكي تاني واقف ف الشارع بقالي كتير وبرن عليكي مفيش تقدير انا مش هستنا انا خمسه واطير سماره ناو انا اسمي كبير وكنت هقبض اخر الشهر ده واعملك فرح انما كده وهجبلك انا ليثي والرضا بس انتي مش وش كده ف الاول كنتي بتتذاكي وبتمشي الدنيا ع هواكي وبطنش برضه بقول عادي بس انتي مفيش حجه عجباكي صعب اديكي الامان بعد الكوافير بعد المناكير بعد البادكير بعد الحكايات بعد الحوارات بعد الافلام.

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