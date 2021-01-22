أزمات الغاز الطبيعي الأبرز.. شائعات نفتها الحكومة × ٧ أيام

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على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.



وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:



- وزارة التضامن الاجتماعي نفت تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيها، مشيرة إلى أن قيمة الدعم النقدي بكافة برامج الحماية الاجتماعية كما هي دون انتقاص، ولفتت إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه 20202021، مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه خلال عام 20192020.



- هيئة قناة السويس، نفت صدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مؤكدة حرصها على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات جميع العاملين بها، مع السعي الدائم لتطوير ورفع كفاءتهم دون الاستغناء عن أي منهم، مُناشدةً عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف النيل من استقرار العمل بالهيئة.



- الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، نفى إخلاء العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد من قاطنيها تزامنًا مع خطة الدولة لاستثمارها، مُوضحًا أن هناك خطة تستهدف تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بها، وإعادتها لرونقها، وذلك بعد التخلص من كافة الإشغالات غير القانونية مثل المخازن والورش والأنشطة الأخرى التي لا تتناسب مع قيمتها التاريخية، تمهيدًا لتحويلها إلى منطقة سكنية سياحية استثمارية إدارية، دون الإضرار بحقوق أي من سكانها.



- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021، مُوضحةً استمرار عملية التسجيل للطلاب بشكل طبيعي.



- شركة تنمية الريف المصري الجديد، نفت السماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين، مؤكدة أنها هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها طرح وتخصيص الأراضي للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك العروض والممارسات غير القانونية التي تستهدف الاحتيال عليهم.



- وزارة البترول والثروة المعدنية، نفت وجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية، مشددة على أن جميع المواد البترولية بما فيها الغاز الطبيعي متوافرة بمختلف محافظات الجمهورية دون وجود أي عجز، وأن جميع محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها، ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المحددة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.



- وزارة المالية، نفت تعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية، مُوضحةً أن "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية بكل الجهات الحكومية يعمل بكفاءة وبشكل منتظم، مُشيرةً إلى أنه في حالة حدوث أي عطل فني في ماكينة التحصيل أو نظام المدفوعات الإلكتروني بأي جهة حكومية، يقوم المواطن بسداد تكلفة الخدمة نقديًا فقط، دون أن يتحمل أي غرامات مالية، مُشددةً على أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكل محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظام العمل بها.



- وزارة الإنتاج الحربي، نفت استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا، مُوضحةً أن هناك اتفاقية شراكة بين مصر والصين تم توقيعها خلال شهر أبريل 2019، تهدف إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي في مصر على مدى أربع سنوات، بمكونات تصنيع محلي تصل نسبتها إلى45%، وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري "مصنع 200 الحربي"، وشركة "IMUT" المصرية، فيما وقعها من الجانب الصيني شركة "فوتون" لصناعة السيارات، وذلك في إطار تطبيق إستراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.

