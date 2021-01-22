محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بالقناطر الخيرية

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، اليوم الجمعة، سير العمل بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بالمنيرة بمركز ومدينة القناطر الخيرية.

وتفقد المحافظ، الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.

كما تفقد المحافظ، المعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها.

وأكد الهجان خلال جولته على أن هناك خطة لإعادة هيكلة الحملات الميكانيكية بنطاق المحافظة، إذ تعد الحملة الميكانيكة هي الذراع الأيمن لرئيس المدينة للإرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بالقناطر الخيرية
محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بالقناطر الخيرية
محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بالقناطر الخيرية
محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بالقناطر الخيرية
محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بالقناطر الخيرية
محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بالقناطر الخيرية

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