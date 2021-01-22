براميدز يطلب الاستعانة بحكام أجانب في مواجهة الأهلي

تقدم براميدز بطلب في خطاب رسمي لاتحاد كرة القدم المصري من أجل الاستعانة بحكام أجانب لمباراة الأهلي المقررة إقامتها يوم الثلاثاء المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري المصري.









وأعرب مسئولو براميدز عن رغبتهم في الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي نظراً لقوة وحساسية المباراة كما يترقب مسئولو براميدز القرار النهائي من اتحاد كرة القدم بشأن تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلي.









وقام براميدز بالاستعانة بحكام أجانب لمبارياته في الدوري المصري في الموسم قبل الماضي ثم تراجع النادي في الموسم الماضي وأدار مبارياته حكام مصريون بما فيهم مواجهتي الأهلي.









ولم يطلب مسئولو براميدز الاستعانة بحكام أجانب في مبارياته في الموسم الحالي بما فيها مباراة الزمالك.









وأبدى براميدز في بيان رسمي له عبر شبكة الإنترنت ثقته الكاملة في نزاهة الحكام المصريين ولكنه يرغب في رفع الحرج عن التحكيم كرة القدم المصري والتوافق مع رؤية الأهلي في بيانه الأخير بشأن التحكيم.









وأكد براميدز أنه سيتحمل تكاليف الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباراة الأهلي منذ وصولهم إلى مصر وحتى رحيلهم.









على صعيد آخر ، خرج أحمد الشيخ جناح أيمن الفريق من حسابات الجهاز الفني في لقاء سموحة المقرر غداً الجمعة لإصابته بكدمة في وجه القدم.