الأهلي يغلق ملف التعاقدات الشتوية بعد ضم والتر بواليا

أغلق مسئولو الأهلي ملف التعاقدات الشتوية بعد ضم الكونغولي والتر بواليا القادم من فريق الجونة.









وكان مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن عن، تجديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة ‏القدم لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 4 سنوات قادمة. كما أعلن عن تمديد عقد ‏الحارس علي لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏









جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود ‏الخطيب رئيس النادي.









وفاز الأهلي على المقاولون بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي WE السلام في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري العام، ليتصدر الدوري برصيد 20 نقطة.