مهرجان "قلبي اتخطف" لريشا كوستا سمارة ناو يحقق نسب مشاهدة عالية بعد أيام من طرحه

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرح ريشا كوستا مهرجان قلبي اتخطف "أخويا ضهري" وذلك علر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

وحقق المهرجان نسب مشاهدة عالية بعد طرحها 478,996.

مهرجان "قلبي اتخطف" غناء ريشا كوستا كلمات سمارة ناو وتوزيع بيدو ياسر.

ومن كلمات تلك الأغنية :"الدنيا فانيه يا ناس وخاينه كل يوم علي حال..هم شايل كتف مايل والصحاب اندال..دايما حزين والسنين بتجري كدا في الحال..ما تعيش وسيبها علي اللي خلقك سيبك ماللي اتقال..حب الناس من عند ربك اوعي تتكبر..بلحب عيش متجليش وبكره تتدبر..طول مانت بتتعب وبتشقي هيجي يوم تكبر..متخليش غل وصفار الناس عليك يظهر..قلبي اتوع واتخدع لما يوم حبيت.. عايش بداوي فجراحي خلاص انا مليت.. وعلشان بحبك نسيت جراحي واني معاك اتاذيت..نست الامي وعذابي لما جيت وبكيت ..اللي مني مزعلني يا ناس كمان وتعبني..في فرحي معايا وفضيقتي ربنا يعني..دول ناس اباليس بيبيعو برخيص وظلمني..مبيحسوش ميقدروش لوحدي سايبني.

اللي فجيبنا علي طول لغيرنا وتملي مش لينا..خيرنا دايما مغرقهم ومهمش خير فينا..ضحكة صفره بيكرهونا ويبكو في عنينا..خبطنا رزعنا في الدنيا عايشين لوحدينا..قلبي اتخطف اول ما شوفتك يا حلوه يا رقيقه..ضحكتي ثانية نبضي زاد وقعت في دقيقه..دا نور عيونك سارحني هاديه وبريئه.. ياكل حاجة يا حبيبتي يا اختي يا صديقة.. حضنك حنين قلبم كبير يا نور عيني..بتحبيني غاليه عندي وصيناني..شيلتك في عيني وفي وريدي و شرياني..ما تشيلو عنكم من حياتي نفسي اعيش مبسوط..فرحي يزعلهم ويضايقهم في الجبال بفوت..حزني يفرحهم ويسعدهم خلاص تعبان هموت..عملين حبايب وكمان مني وهما زي الحوت..وانا شعري شاب ومحدش مره عني.. اانا لسه شباب عجزت قبل سني..حياتي صعبه انا روحي بتروح مني..نفسي احس بفرحه بجد يارب عني..اخويا ضهري يا ناس وسندي اللي مني..مشيت يا غالي يا حبيبي يا بن دمي..سايبني في وسط غابه والخلق مش رحمني.

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