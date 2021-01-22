التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة العامه لمكافحة المخدرات، وإدارة المسطحات المائية، ومركز شرطة القناطر الخيرية، اليوم الجمعة، حملة لمداهمة مصنع أدوية مغشوشة ومخدرات، واقع بأسفل منزل المتهم "‍ه.ا" بقرية باسوس التابعة لإدارة القناطر الخيرية.

واكتشفت اللجنة أن المتهم يصنع أدوية مغشوشة من بودرة مستحضرات طبية، وفيتامينات، وأدوية مخدرة، وأدوية منتهية الصلاحية.

وجرى ضبط أصناف مختلفة بإجمالي 6 مليون جنيه، حيث جرى ضبط 50000 قرص مخدر لعقاري الترامادول، والتامول 13000 قرص مؤثر لعقار برجافاليكس، و16000 قرص منشط جنسي، و7000 قرص لعقار ميزوتاك، و19080 قرص لعقار سنترم، و35 كيلوجرام من مسحوق البارسيتامول، وكمية 5 كيلوجرام من مسحوق النيساتيل، و97 كيلو جرام من مسحوق لتصنيع الفيتامينات، و15 كيلو جرام مسحوق فلوموكس، 4 كيلوجرام مسحوق ديكلوفيناك صوديوم، و2 كيلوجرام مسحوق ماغنيسيوم، و5.500 كيلوجرام من مسحوق نورفالكوم، و57 شيكارة كربونات الكالسيوم، وزنت 1425 كيلوجرام جالون من مسحوق المنتول زنة 16 كيلوجرام.

جرى تحريز الأصناف وعمل قضية بمركز شرطة القناطر الخيرية، وجرى تشكيل لجنة من التفتيش الصيدلي لفحص الأحراز وفحصها وبيان عما إذا كان صالح للاستهلاك الأدمي من عدمه وصلاحيتها ومدى قابليتها للتداول في الأسواق، وعما إذا كان مصرح بتداولها من وزارة الصحة من عدمه، وعما إذا كان أيا منها مدرج بجدول المخدرات من عدمه.

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