الأكاديمية العربية بالعلمين تستقبل قنصل فرنسا للاطلاع على النظام التعليمي

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
تستقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بفرع مدينة العلمين الجديدة، السفيرة جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية والوفد المرافق لها، حيث كان فى إستقبالها الدكتور مصطفى حسين مستشار رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب بفرع العلمين.

واصطحب مستشار رئيس الأكاديمية سعادة السفيرة فى جولة تفقدية بكليات الذكاء الإصطناعى وطب الأسنان والصيدلة بالإضافة إلى زيارة بقية المبانى التى يضمها الفرع.

وقبل نهاية الزيارة استمعت سعادة السفيرة لمحاضرة علمية قدمها الأستاذ الدكتور علي فهمي عميد كلية الذكاء الاصطناعي عن أهمية الذكاء الاصطناعي وعن مدى الاهتمام الذي تقدمه الأكاديمية لتقديم كل ما هو جديد وحديث عن هذا العلم لأبنائها الطلاب.

من جانبها أبدت سعادة السفيرة جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية سعادتها بزيارتها لفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة وبحفاوة استقبالها ومشاهدتها للكليات والمباني التي يضمها الفرع، مؤكدة على أن الأكاديمية العربية صرح علمي كبير يطبق أحدث المعايير فى إنشاء كلياته بالإضافة إلى حرص الأكاديمية على تقديم أعلى جودة تعليمية لطلابها. 

وأضافت سعادة قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، أن التقدم الذي تحرزه الأكاديمية على الصعيد العلمي بين الجامعات يؤكد أنها تسير بشكل علمي مدروس وأن التطوير الذي تقدمه الأكاديمية جاء عن طريق عمل مستمر وشاق بقيادة سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، مؤكدة إلى أنها على ثقة كبيرة أن تطوير وتأهيل الأكاديمية لطلابها علميا وعمليا سيستمر في إخراج العديد من الكوادر البشرية الناجحة للمستقبل معربة عن اعتزازها بزيارة هذا الصرح العلمي الكبير.
الأكاديمية العربية بالعلمين تستقبل قنصل فرنسا للاطلاع على النظام التعليمي
الأكاديمية العربية بالعلمين تستقبل قنصل فرنسا للاطلاع على النظام التعليمي
الأكاديمية العربية بالعلمين تستقبل قنصل فرنسا للاطلاع على النظام التعليمي
الأكاديمية العربية بالعلمين تستقبل قنصل فرنسا للاطلاع على النظام التعليمي

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قنصل فرنسا الاكاديمية العربية بالعلمين

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