الأكاديمية العربية بالعلمين تستقبل قنصل فرنسا للاطلاع على النظام التعليمي

تستقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بفرع مدينة العلمين الجديدة، السفيرة جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية والوفد المرافق لها، حيث كان فى إستقبالها الدكتور مصطفى حسين مستشار رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب بفرع العلمين.





واصطحب مستشار رئيس الأكاديمية سعادة السفيرة فى جولة تفقدية بكليات الذكاء الإصطناعى وطب الأسنان والصيدلة بالإضافة إلى زيارة بقية المبانى التى يضمها الفرع.





وقبل نهاية الزيارة استمعت سعادة السفيرة لمحاضرة علمية قدمها الأستاذ الدكتور علي فهمي عميد كلية الذكاء الاصطناعي عن أهمية الذكاء الاصطناعي وعن مدى الاهتمام الذي تقدمه الأكاديمية لتقديم كل ما هو جديد وحديث عن هذا العلم لأبنائها الطلاب.





من جانبها أبدت سعادة السفيرة جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية سعادتها بزيارتها لفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة وبحفاوة استقبالها ومشاهدتها للكليات والمباني التي يضمها الفرع، مؤكدة على أن الأكاديمية العربية صرح علمي كبير يطبق أحدث المعايير فى إنشاء كلياته بالإضافة إلى حرص الأكاديمية على تقديم أعلى جودة تعليمية لطلابها.



