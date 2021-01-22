سكرتير مساعد الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بمليون جنيه

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
ريهام على
افتتح المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، نيابة عن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسجد الرحمن، المقام على مساحة 450 مترا مربعا، بعزبة دانيال بالوحدة المحلية لقرية الغرق التابعة لمركز إطسا، اليوم الجمعة، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه، بتكلفة بلغت مليون جنيه.

وأدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.

وتحدث وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة الجمعة، عن فضل القرآن الكريم، فالقرآن الكريم خير كتاب أُنزل على أشرف رسول صلي الله عليه وسلم، إلى خير أمة أُخرجت للناس، بأفضل الشرائع وأسماها وأكملها، أُنزل القرآن لكي يقرأه المسلم ويتدبر معانيه، ويتفكر في أوامره ونواهيه، ثم يعمل به، فيكون حجةً له عند ربه، فالقرآن حياة، من هجره مات قلبه، ومن تعاهده أحيا الله قلبه، ونور دربه، مطالبًا الجميع بضرورة العودة إلى قيمنا وأخلاقنا النبيلة، التي تدعو إلى الحب والعفو والمساندة، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تطور وتجدد وتقيم عددًا من المساجد، في إطار مبادرة إعمار المساجد.

ومن جانبه، قدم سكرتير عام المحافظة المساعد، التهنئة لأهالى القرية وكل من ساهم فى تشييد وإعادة إعمار بيتًا من بيوت الله تعالى، مشيدًا بالتزام أهالى القرية وكافة المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب "عزت" عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بإفتتاح المسجد، لافتًا إلي أهمية التحلي بمكارم الأخلاق ونشر مفاهيم الدين الصحيحة، وتنشئة الأجيال الصغيرة على حب الوطن، وتنمية قيم الانتماء والصدق والتعاون والإخلاص فى العمل ونبذ العنف والتعصب، لبناء جيل قادر على قيادة سفينة الوطن، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام. 
سكرتير مساعد الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بمليون جنيه
سكرتير مساعد الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بمليون جنيه
سكرتير مساعد الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بمليون جنيه
سكرتير مساعد الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بمليون جنيه
سكرتير مساعد الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بمليون جنيه
سكرتير مساعد الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بمليون جنيه
سكرتير مساعد الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بمليون جنيه
سكرتير مساعد الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بمليون جنيه
سكرتير مساعد الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بمليون جنيه
سكرتير مساعد الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بمليون جنيه

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