عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا كاملة

اسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا عن مواجهات نارية لفريق الليجا بالإضافة إلى مواجهات سهلة نسبياً لبعض الفرق تلك التي اقيمت اليوم الجمعة.









وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة رايو فاليكانو حيث تأهل البلوجرانا لهذا الدور بشق الأنفس على حساب فريق نادي كورنيا في الوقت الذي ودع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المنافسات من الدور الماضي.









وجاءت القرعة كاملة على النحو التالي :-





• ألكويانو x أتلتيك بيلباو

• نافالكارنيرو x غرناطة

• جيرونا x فياريال

• رايو فاليكانو x برشلونة

• ألميريا x أوساسونا

• ريال بلد الوليد x ليفانتي

• إشبيلية x فالنسيا

• ريال بيتيس x ريال سوسيداد





وستقام مباريات دور الـ16 أيام 26 و27 و28 يناير الجاري، على أن تقام مواجهات ربع النهائي يومي 2 و3 فبراير المقبل، بينما مواجهات نصف النهائي ستقام على مباراتين بنظام الذهاب والإياب أيام 10 فبراير و3 مارس



