يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواصلة التربع على عرش الدوري المصري الممتاز، حينما يواجه أسوان ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة من البطولة المحلية.









موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد أسوان بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء غد السبت.









وتنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" مواجهة الزمالك ضد أسوان بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بشكل حصري عبر شاشتها.









ويطمح المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم أكثر نحو تثبيت صدارة الدوري المصري بفارق نقطتين عن الأهلي أقرب الملاحقين.









الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة من 7 مواجهات بفارق مواجهة أقل عن الأهلي المتصدر بـ20 نقطة.



