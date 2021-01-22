تحذيرات عاجلة.. الأرصاد تكشف موعد حالة عدم الاستقرار في الطقس المقبلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 23 يناير 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 28 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

استقرارا وطقس معتدل شمالًا دافئ جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي معظم الانحاء.

غدًا السبت:

شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

يوم الإثنين المقبل:

شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

يوم الثلاثاء المقبل:

شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

تبدا حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية من الأربعاء المقبل

يوم الاربعاء المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة: علي بعض من المناطق السواحل الشمالية الغربية.

نشاط الرياح: علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة: علي بعض من المناطق السواحل الشمالية الغربية.

أمطار خفيفة (40% تقريبًا) علي بعض من المناطق السواحل الشمالية الشرقية.

نشاط الرياح: علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

نشاط الرياح: علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

أخبار تهمك

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا كاملة

منذ ثلث ساعة

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

اغتصاب جماعي لمضيفة طيران فلبينية قبل قتلها (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

01:23 م

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

10:30 ص

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

12:01 م

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

10:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»