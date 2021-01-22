تحذيرات عاجلة.. الأرصاد تكشف موعد حالة عدم الاستقرار في الطقس المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 23 يناير 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 28 يناير 2021.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



استقرارا وطقس معتدل شمالًا دافئ جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي معظم الانحاء.



غدًا السبت:



شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد



يوم الأحد المقبل:



شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد



يوم الإثنين المقبل:



شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد



يوم الثلاثاء المقبل:



شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد



تبدا حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية من الأربعاء المقبل



يوم الاربعاء المقبل:



أمطار خفيفة الي متوسطة: علي بعض من المناطق السواحل الشمالية الغربية.



نشاط الرياح: علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد



يوم الخميس المقبل:



أمطار خفيفة الي متوسطة: علي بعض من المناطق السواحل الشمالية الغربية.



أمطار خفيفة (40% تقريبًا) علي بعض من المناطق السواحل الشمالية الشرقية.



نشاط الرياح: علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد



نشاط الرياح: علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.