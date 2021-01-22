فض سرادق عزاء وتشميع 2 كافتريا لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسه مركز ومدينه الزقازيق من تشميع ٢ كافيتريا مخالفه وتوقيع الغرامة المالية الفورية 8 آلاف جنيها لعدم إلتزامهم بالإجراءات الإحترازيه والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز من فض سرادق عزاء كبير مُقام بالمخالفه بقريه أبو حسين وتم تفريق المواطنين لمنع التجمعات حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.

