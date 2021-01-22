فجرا.. السيسي يتفقد القرية التكتيكية لتدريب طلبة الشرطة على اقتحام أوكار الإرهابيين

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، واطلع على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحي.





وكما تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.





واستعرض طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة في هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادٍ للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.



