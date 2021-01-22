أرتيتا يدافع عن لامبارد بسبب تشيلسي

دافع المدير الفني لآرسنال مايكل أرتيتا، عن مدرب تشيلسي فرانك لامبارد وأكد أنه يجب أن يحصل على ما يكفي من الوقت أيضًا لإعادة فريقه للطريق الصحيح.





ويواجه لامبارد ضغطا هائلا في تشيلسي بعد الهزيمة 0-2 خارج الديار أمام ليستر سيتي يوم الثلاثاء مما أدى إلى تراجعه للمركز الثامن. وخسر تشيلسي الآن 5 مباريات من الثماني الأخيرة في الدوري.





وأبلغ أرتيتا وسائل إعلام بريطانية "أعرف فرانك منذ عدة سنوات وأمضيت بعض الوقت معه، أود أن يسانده النادي ويمنحه فرصة".





وتابع "يملك خبرة كبيرة كلاعب وهو أيقونة في النادي. إنه بحاجة إلى وقت، وهو ما لم نحصل عليه في العام الحالي لكي نتدرب على أي شيء".





وتراجع مستوى آرسنال بشدة في نوفمبر وديسمبر، ولم ينجح أرتيتا في قلب الطاولة سوى بالفوز على تشيلسي في 26 ديسمبر. ويخلو سجل آرسنال الآن من الهزائم في 6 مباريات بجميع المسابقات.





وقال أرتيتا الذي يلتقي فريقه مع ساوثهامبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي غدًا السبت "أستطيع الحديث فقط عما مررت به، حظيت بدعم كامل في أوقات صعبة".





وأضاف "لحسن الحظ إذا رأوا أن ما تحاول فعله سيكون له ثمار في المستقبل، وإذا تحلوا ببعض الصبر، فهذا يؤتي ثماره في معظم الأحيان".







