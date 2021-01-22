تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 14.9% في الربع الثالث

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر

انخفض معدل البطالة بين السعوديين خالل الربع الثالث من عام 2020 إلى 14.9% من 15.4% في الربع الثاني من ذات العام.

كما انخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 8.5%، وفي المقابل ارتفع معدل البطالة للسعوديين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019 بمقدار 2.9 نقطة مئوية.


هذا وبلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملةللسعوديين وغير السعوديين 59.5% خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك بارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام.

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