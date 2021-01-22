أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام بيراميدز في الدوري

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه أمام بيراميدز المقرر لها فى الثانية ونصف على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة فى مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم . 


جاء تشكيل سموحة كالآتى : 
حراسة المرمى. : الهانى سليمان . 
خط الدفاع : أطهر الطاهر ، رجب نبيل ، محمد عبد المنعم ، أحمد جمال . 
خط الوسط. : أحمد حمص ، محمود حليمو ، مصطفى فتحى ، أحمد عبد القادر . 
خط الهجوم. : عبد الكبير الوادى ، حسام حسن . 
ويحتل سموحه المركز العاشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 12 نقطة .

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