التحالف العربي يحبط عدة عمليات إرهابية جديدة لميليشيا الحوثي

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

تواصل ميليشيات الحوثي أعمالها العدائية وتهديدها للأمن القومي الإقليمي والممر البحري الدولي، حيث أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الجمعة، عن إحباط عدة عمليات إرهابية.

 

فقد أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت ميليشيات الحوثي تنفيذها صباح الجمعة.

 

كما أعلن التحالف العربي عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر.

 

وأشار التحالف إلى تدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه السعودية.

 

يذكر أن التحالف العربي كان قد اعترض الأسبوع الماضي ودمر 3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.

 

 وفي وقت سابق، دانت الإمارات والكويت وعبرتا عن استنكارهما الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف السعودية، عبر إطلاق طائرات مفخخة صوب أراضي المملكة.

 

وأكد التحالف العربي أن الميليشيات الموالية لإيران مستمرة في "إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، مما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لاتفاق ستوكهولم"

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ميليشيا الحوثي الحوثيين التحالف العربي

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