تشكيل وحكام لقاء مركز شباب قويسنا وأشمون فى الجولة الرابعة بالقسم الرابع

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
محمد عوني

يواجه مركز شباب قويسنا اليوم مركز شباب أشمون على ملعب الأخير فى الجولة الرابعة من دورى القسم الرابع ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل لدورى الترقى المؤهل للقسم الثالث .

ويأتى مركز شباب قويسنا فى المركز الثانى برصيد ٦ نقاط بينما يأتي مركز شباب أشمون فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة
وجاء تشكيل مركز شباب قويسنا على النحو التالى ..

وليد الدسوقى فى حراسة المرمى فى الدفاع مسعد صالح وحسام صلاح وعماد حمدى وعفروتو وفى وسط الملعب محمود عبد العزيز وحسام عواد واحمد رضا واحمد فتحى واحمد صابر وفى الهجوم ابراهيم سعيد .

وجاء تشكيل أشمون على النحو التالى ..
ماهر احمد فى حراسة المرمى فى الدفاع كريم السيد ومحمود شوقى وأيمن سعيد وإسلام سعيد وفى نص الملعب محمد حسن واحمد عبد المنصف وأحمد عواد ومحمد نبيل وهشام عبد الفضيل وفى الهجوم محمود احمد .

ويدير اللقاء احمد ماجد ويعاونه احمد نبيل والسيد سليمة .

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