ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة في أجواء رومانسية

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احتفلت الفنانة ياسمين صبري أمس بعيد ميلادها ال 33 ، وشاركت ياسمين جمهورها بأول صورة لها من حفل عيد ميلادها ، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ياسمين بالصورة برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هيشيمة ، وهي تمسك يديه ، مرتدية فستان باللون الأحمر.



وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة موجهين لها رسائل حب وتهنئة.



يشار أن ياسمين صبري اختيرت للسنة الثالثة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم ، حيث أن ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.



يذكر أن ياسمين صبري كانت الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.

