تعميق التصنيع المحلي.. أبرز مباحثات "التراس" وجامعة الإسكندرية ومؤسسة روسنانو

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية والبحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات محطات تحلية المياه.

جاء هذا خلال مباحثات التعاون التي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين العربية للتصنيع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الإسكندرية ومؤسسة "روسنانو " الروسية المتخصصة في هذا المجال.
 
في هذا الصدد، أوضح "التراس" أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع معدات ومكونات محطات تحلية مياه البحر بالخبرات الوطنية المصرية،لافتا إلي الإتفاق علي بحث إنشاء مصنع متخصص لتصنيع أغشية تحلية مياه البحر، بالشراكة مع الجانب الروسي وذلك بالإمكانيات التكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وأشاد بخبرات مؤسسة "روسنانو" الروسية بصفتها أحد الكيانات الهامة والمتخصصة في مجال تحلية مياه البحر،موضحا الإتفاق علي زيادة نسب المكون المحلى لإنتاج التقنيات وتصنيعها لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في صناعة محطات التحلية، وخفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة ،ومن ناحية أخري توطين هذه الصناعة بما يسهم في خفض سعر المتر المكعب من المياه وتحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية.
 
وذكر "التراس" أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات القومية ،والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية، مشيرا إلي إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بنقل التكنولوجيا بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وتقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير والإستفادة من البحوث والدراسات التطبيقية بالجامعة، فضلا عن إجراء دراسات السوق للمنتج المستهدف محليا وخارجيا. 

وفي سياق متصل، بحث "التراس" مع مؤسسة "روسنانو" الروسية ،إمكانية توقيع بروتوكول تعاون في عدد من مجالات الصناعة بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا ومن بينها تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

من جانبه، أشاد الدكتور "عبد العزيز قنصوة" رئيس جامعة الإسكندرية بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقًا لمعايير الجودة العالمية،لافتا إلي أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لتقليل إقتصاديات إنشاء محطات تحلية مياه البحر في إطار توجه الحكومة لإيجاد بدائل غير تقليدية للموارد المائية، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، خاصًة في المدن الساحلية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج وقدرات بعض المحطات الموجودة حاليًا.

من ناحيته، أشاد رئيس مؤسسة "روسنانو" بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ودورها الرائد لتعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى تطلع المؤسسة الروسية لعقد الشراكات مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المتعددة، وفقا لمعايير الجودة العالمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤسسة روسنانو جامعة الاسكندرية تعميق التصنيع المحلي التراس

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يحتج على قرار تخفيض عقوبة حارس الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ حوالي 5 ساعات

اغتصاب جماعي لمضيفة طيران فلبينية قبل قتلها (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

القمة تشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

منذ ساعة الا ربع

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:23 م

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

10:30 ص

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

02:05 م

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»