"راضي": الرئيس السيسي تفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام فجر اليوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



