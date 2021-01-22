"راضي": الرئيس السيسي تفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم
الجمعة 22/يناير/2021 - 02:23 م
هدى عبدالرازق
صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام فجر اليوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
واطلع الرئيس السيسي على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب المهني على مستوى العالم، كما تفقد ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء أداء الطلبة للطابور الصباحي.
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