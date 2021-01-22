"راضي": الرئيس السيسي تفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام فجر اليوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

واطلع الرئيس السيسي على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب المهني على مستوى العالم، كما تفقد ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء أداء الطلبة للطابور الصباحي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بسام راضي السيسي اكاديمية الشرطة

أخبار تهمك

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

منذ ساعة الا ربع

القمة تشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

اغتصاب جماعي لمضيفة طيران فلبينية قبل قتلها (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

منذ أقل من ساعتين

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحتج على قرار تخفيض عقوبة حارس الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 26 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:23 م

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

10:30 ص

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

02:05 م

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»